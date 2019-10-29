憲兵202指揮部所屬239裝甲憲兵營驚爆官兵惡搞，將總統萬鈞車隊所屬的雲豹裝甲車通信器材偷藏的離譜事件，而且是透過「民間人士」向部長信箱反映後才發現，整起失竊事件遭隱匿長達半年，據了解，此民間人士應該就是營內不滿官兵所爆料，刻意要惡整憲兵長官。

據了解，裝備遺失的並非負責總統維安任務的萬鈞甲車，但239營新配發的雲豹甲車內，卻是衛戍首都以及元首的最新重要武器裝備，車上屬通信器材自今年3月份拆下更換後就遺失，憲兵組成專案小組在營區進行大地震，找了半年後，最後終於在營區各角落，包括庫房及天花板內找到。

憲兵司令部表示，憲兵指揮部在9月間接獲國防部民意信箱反映，轄屬202指揮部裝步第239營肇生通信裝備短少，經編組後勤、督察等部門全面清查，計一般通信零附件之電源供應器、電源轉換器等3類5件物品帳料不符，均為一般商規零附件，無保密及安全顧慮。

經檢討肇因 係單位實施裝備維保後，未依規定存管及交接所致，憲兵已依規定程序辦理核賠作業。期間原轄屬擔任戰備之萬鈞車輛均依規定值勤，車載裝備均到齊無虞。

憲兵指揮部強調，未來將依軍品裝備清點結果以及調查事實，秉「嚴懲不貸 ，毋枉毋縱」原則，追究檢討失職人員，並移送司法調查並將引為案例，教育及要求所屬貫徹後勤維保紀律與裝備存管作為，以為借鑑。

(中時電子報)