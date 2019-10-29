交通部觀光局將明年定為脊梁山脈年，將在11月8日至11日間，於台北國際旅展行銷推廣，以特展方式介紹我國山脈獨特地景、原民文化、生態環境、歷史古道等，並安排達人講座分享、原民歌舞展演、手作DIY體驗、有獎徵答、部落文創商品展售、經典遊程介紹，還有好康消費滿額贈獎活動。

觀光局表示，將與國軍退除役官兵輔導委員會、內政部營建署、行政院農業委員會林務局、原住民族委員會及觀光局所屬國家風景區管理處等單位共同合作，呈現臺灣脊梁山脈旅遊發展成果，讓國內外遊客再次驚嘆臺灣獨具魅力的經典遊程。

交通部觀光局副局長張錫聰表示，我國山林繁茂，在歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊造山運動急遽進行之下，造就許多鬼斧神工的自然美景，還有以「奇、險、峻、秀」聞名的中央山脈、雪山山脈、玉山山脈、阿里山山脈和海岸山脈等五大山脈，寶島內蘊含無窮生機，可說是高山青、澗水藍。

在11月8日至11日一連四天的ITF台北國際旅展中，「2020脊梁山脈旅遊年國家館」擘劃以特展方式將臺灣脊梁山脈周邊獨特天然地景、原民文化、生態環境、歷史古道，並延伸各原住民部落，將獨家遊程呈現給旅客。

為使旅客能更方便取得脊梁山脈旅遊資訊，國家館現場貼心推出「臺灣脊梁山脈旅遊」相關遊程DM，食宿遊購應有盡有，多條經典主題遊程，各種體驗通通都玩得到，更多旅遊資訊詳情請至「台灣觀光粉絲團」臉書、交通部觀光局官網查詢。

(中時 )