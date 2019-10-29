基隆有名17歲少女，4年多前就讀國中七年級時，因母親吸毒入獄，與同樣有毒品前科的父親同住，不料卻遭父親以每月3次頻率性侵共29次，過程中父親甚至還以「有一種東西叫跨年砲」為由性侵，更脅迫若說出去他要自殺，也要殺死女兒。少女直到上了學校性教育宣導課後，發覺可能懷孕才向班導說出實情，報警法辦父親亂倫行徑，案經最高法院29日審結，依29個強制性交罪，將這名鬼父重判有期徒刑20年確定

判決指出，被害少女的母親因案入獄後，2015年初，就讀七年級的她與父親到基隆和奶奶同住，某天晚間，少女熟睡時被父親強行脫褲子，抱到牆壁旁，要她靠著牆站著，然後性侵得逞。事後父親恫嚇說：「如果敢把這件事告訴別人，我就先殺了你，再自殺。」

兩個多月後，少女和父親在外租屋同住，她的父親不顧人倫，以每個月3次左右的頻率，從當年2015年4月起到年底止，持續性侵女兒，被害人因先前曾看過父親打母親打到頭流血，加上父親脅迫說出去要殺死她，所以不敢反抗，總計被害人前後被性侵27次得逞。

2015年12月31日晚上11點多，這名鬼父又性侵女兒，竟對女兒說有一種東西叫「跨年砲」，隨後逼迫口交再性侵得逞，跨年後隔年1月中，父親又再性侵小鈺，這次竟變態要女兒叫他「老公」。直到2016年1月11日，少女聽完學校利用朝會進行的性教育宣導後，因月經很久沒來，恐自己因遭父親性侵而懷孕，就在當日下課後，向班導師告知遭父親性侵害之事，校方輔導室人員據報，通報基隆市政府社會處社工報警處理，全案才揭發。

這位鬼父辯稱是因為他對女兒管教太嚴，才被挾怨報復，案經檢方公訴，一二審都認定，確有性侵一事，以他犯案29次，一罪一罰，合併執行有期徒刑20年。案經上訴第三審，最高法院認為鬼父性侵事證明確，審酌他為被害人父親，無顧人倫關係，長期對女兒為強制性交行為，且強制性交的行為及手段變態，造成女兒身心受創嚴重，已有輕生念頭，須仰賴助眠劑始能成眠，考量素行不良，犯後否認犯行，顯不知悔改，今(29)日駁回上訴，全案定讞。

(中時 )