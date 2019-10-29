1st 40-point night of the season for The Beard! 🔥 pic.twitter.com/aJPvjja7ZY — Houston Rockets (@HoustonRockets) 2019年10月29日

哈登今天光是靠著罰球就得到22分，全場攻下40分，加上韋斯布魯克21分、12籃板、9助攻的準大三元成績，兩人合力砍進61分，帶領火箭116比112擊敗雷霆。

哈登獨拿的後撤步以及歐洲步經常可以買到對手犯規，今天投籃命中率雖然不及三成，三分球命中率更是14投僅中3，但22次罰球命中21次，40分輕鬆到手。

史上大三元第二人的韋斯布魯克，今天只差1次助攻就能再次完成大三元表現，卡培拉15分、7籃板，塔克17分、9籃板，降為替補的艾瑞克戈登10分。

火箭首節被來犯的奧克拉荷馬大軍打得措手不及，22比35落後，半場結束落後10分。易籃再戰，哈登、韋斯布魯克、卡培拉與塔克聯手打出15比4攻勢逆轉戰局，緊接著艾瑞克戈登和塔克連續飆進三分球，火箭打完第三節反而領先11分。決勝節，雷霆在薛洛德的領軍下反擊，數度追到3分落後差距，可惜沒能一鼓作氣扭轉劣勢，最終以4分之差飲恨敗走。

(中時電子報)