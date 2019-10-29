家扶基金會提供「無窮世代計畫」的才藝培育方案超過10年。（林良齊攝）

近年來許多家長會把家中的兒童送至才藝班，培訓如運動、繪畫、樂器等才藝，但家扶基金會今天公布「家扶弱勢兒少才藝發展調查」，發現有80.2％的弱勢兒少對才藝學習有興趣，但有54％弱勢兒少沒有舞台可以發揮，還有28.7％的兒少因擔心家中經濟不敢向家人提出要求。

該調查顯示，有參加「藝能類科」的弱勢兒少有54.5％認為自己變得更有自信，51.6％更瞭解如何與團隊溝通合作，50.3％喜歡與人互動。

但調查指出，有54％的弱勢兒少認為自己沒有舞台去發揮興趣或天賦，其中有54.5％覺得自己需要多準備、28.7％擔心家中經濟，不敢向家人提出。擔心家中經濟的弱勢兒少中，有87.2％的擔心無法負擔學費、72.1％憂心無法負擔補習費。

今年15歲的小柏，目前一家4口僅靠母親擔任夜光天使助教薪資維生，但大姐唸大學、二姐唸高中，正是花費最多的時候，從小沒有想過可以學才藝，但國小時在學校提供的社團，國中就靠家扶提供的才藝隊，至今仍在學習烏克麗麗與吉他，雖然每星期上課車程要花費逾1小時，但她從來沒有想過放棄，更期待成為創作歌手，有朝一日在小巨蛋開演唱會。

而12歲的小廷目前由曾祖母照顧，全家僅靠老人年金及家扶扶助金維生，雖然如此，但他知道自己的目標，從小就學習圍棋、棒球，拿下區長盃全國圍棋公開賽冠軍外，團隊也曾獲縣長盃冠軍，雖然每天要6點起床、跑3千公尺，但他從不喊苦，未來希望成為職棒選手。

家扶基金會執行長何素秋表示，家扶基金會提供「無窮世代計畫」的才藝培育方案超過10年，包括烹飪、舞蹈、音樂、繪畫等項目，至今已提供逾1萬名孩子學習才藝，呼籲社會大眾幫助弱勢兒少追夢。

捐款專線：04-22061234。

(中時 )