逾400年歷史的高知城彷彿灑下魔法，浪漫楓葉、繽紛燈飾！「teamLab 高知城光之祭典2019-2020」由世界知名的光影藝術團隊teamLab打造，今年冬夜也將照亮日本四國高知縣！大型圓球閃爍繽紛，穿越古今來場夢幻藝術之旅！

飄浮的呼應球體 / Floating, Resonating Spheres ©teamLab

擁有400餘年歷史日本現存木造天守，也是日本三大夜城的「高知城」搖身一變光影藝術空間，大型互動式裝置藝術與城牆間的聲光呼應，天守閣內也於夜間特別開放。知縣特別推出期間限定台灣旅客限定「觀光特派員」活動送你免費參觀。

Breathing Resonating Stone Wall － Kochi Castle ©teamLab

自2001年成立至今，teamLab於日本、歐洲、美國、泰國、新加坡等地巡展，2017年也曾在台北華山展出，繽紛色彩、裝置藝術佔據台灣網友IG版面！現在teamLab也來到日本四國高知了！

高知城光之祭典2019-2020 ©teamLab。

本活動作品包含高知城二之丸及三之丸內幾乎與人同高的巨大卵形燈飾以及漂浮的發光球體，受到外力震盪時核心產生的色彩及聲音變化與總長500公尺的城牆、樹木至本丸天守閣互相呼應，使本丸區域成為優雅的光影藝術空間；另外天守閣內長廊也有作品展示，從城外到城內延續去年作品，整場看點多達9處。

Sketch Ryoma & Friends ©️teamLab

Black Waves of Kochi Castle ©️teamLab 展示期間: 2019年11月8日〜12月19日

高知縣特別推出期間限定台灣旅客限定「觀光特派員」活動送你免費參觀，於指定期間住宿高知市區，符合活動條件並提出申請者即有機會獲得價值1500日圓入場套票！今年秋冬來日本高知，看古城、玩藝術！

Waves of Light of Kochi Castle ©️teamLab 展示期間: 2019年12月20日〜2020年1月13日

teamLab 高知城 光之祭典2019-2020

會期: 2019年11月8日（五）至 2020年1月13日（一・假日）

時間: 17:30～21:30（最終入場21:00）

會場: 高知城・高知公園

(中時電子報)