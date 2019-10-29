雙北市自今年5月1日起，開放雙北專用垃圾袋及環保兩用袋通用互收，但因雙北市兩用袋尺寸、售價不同，造成民眾的困擾，新北市11月1日起更改環保兩用袋的尺寸及售價，讓雙北市的環保兩用袋一致，將改為小型、中型及大型，方便民眾使用。

環保局表示，而在今年5月雙北垃圾袋互收後，使雙北市民可在就近購物時購買兩市的環保兩用袋使用，返家盛裝垃圾後交給垃圾車收運，便利性提高不少。

過去因兩市環保兩用袋原本的尺寸及售價不同，偶會造成民眾的混淆，新北市將環保兩用袋朝向雙北尺寸及售價一致的方向規劃改版，今年9月1日推出「垃圾話」限定版環保兩用袋，先行採用新版的中型袋來試辦，因推行成效良好，11月1日起全面改版。

環保局說明，現行的新北市環保兩用袋尺寸分為5公升、10公升及15公升，售價分別為每個2元、4元及6元；自11月1日起推出的新版環保兩用袋改為小型、中型及大型，售價分別為每個1元、2元及5元，讓雙北市兩用袋尺寸及售價一致。至於顏色及圖案則仍與專用垃圾袋一致，保留新北的原有風格及粉紅色外觀。

環保局提醒，環保兩用袋是購物未自備購物袋時的替代品，仍請記得重複使用，並養成自備購物袋的好習慣，一起減塑愛護地球。

(中時 )