楊太太一家小朋友與瞿醫師合影。鄭郁蓁／攝影

42歲的楊太太36歲懷第一胎起，連續四個寶貝都早產、甚至歷經臥床安胎直到生產，最長孕期僅34週又5天，去年第五次懷孕，胎兒剛滿18周，她即開始早期宮縮。所幸靠中醫介入安胎，寶寶到36周又2天時順利產出，母子均安。

楊太太由外院轉入馬偕醫院後，將胎兒養到27周，但宮縮頻率仍高，她決定嘗試中西醫介入安胎改善不適，於是由中醫師會診。在兩周調整一次的中醫用藥狀況下，逐步調降西醫安胎藥物的用量，並於懷孕34周又5天時返家，寶寶直到36周又2天時產出，重達3352公克。

馬偕紀念醫院中醫部婦科主治醫師瞿瑞瑩表示，楊太太因從18周起即每3分鐘頻繁宮縮而入院安胎，住院100多天中，安胎方式包括口服舌下錠、針劑、塞劑等安胎藥物，雖順利將胎兒養到27周，但宮縮頻率仍高達7至10分鐘一次。

楊太太因宮縮頻繁導致只能臥床，即使大小便都在病床上不能起身，還要忍耐安胎藥物所帶來燥熱及心悸等不適，在考量她為多胎且之前早產，因此從28周起為其擬定包含固腎、清熱、瀉下三階段中藥治療計畫，每兩周更換、助其安胎過程更平順。

瞿瑞瑩表示，階段一的固腎安神藥粉，以甘麥大棗湯、菟絲子及續斷組成，緩解頻繁宮縮及母體緊張，幫助楊太太寧心安神、顧腎養血並培護胎元；階段二的清熱散鬱，則以黃芩湯及半夏厚朴湯組成，加強緩解因安胎藥物造成的喘熱及腹脹；最後第32周的調和瀉下，則以大柴胡湯、黃芩及白朮組成，針對楊太太的發熱及排便困擾，調和陰陽、行氣燥熱以養胎。

楊太太在接受中醫介入安胎後，隨即感受到明顯差異，身體不適症狀改善，也在兩週調整一次的中醫用藥狀況下，逐步調降西醫安胎藥物的用量，甚至不需要使用到自費安胎藥物。

並於懷孕34週又5天時返家休息。寶寶最後在36週又2天時順利產出，楊太太滿懷感謝地表示，這是她安胎第一次能返家休息，更是她五次懷孕經驗以來，寶寶在體內住最久的一次！

(中時 )