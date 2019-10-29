阿翔日前為與謝忻的車吻事件，現身道歉。（圖／本報系資料照片）

昔日主持搭檔阿翔與謝忻6月被拍到街頭車吻，儘管正宮Grace選擇原諒，不過她昨則在臉書嘆「日子過到失控」發文引發熱議，但在Grace曬出的照片中，眼尖網友卻發現她眼睛腫腫的，對此，Grace也留言回覆了。

Grace昨（27日）在臉書分享她為了「某個極特別的節日」臨時搭飛機，推測時間和她與阿翔11月的8周年結婚紀念日極近，但Grace卻提到：「最近最常問自己的，就是，到底為什麼會讓日子過到失控的邊兒上去啊？！」不過她則在文末對自己打氣「#愈難過的時候#愈要記得微笑」讓人心疼。

同時，Grace也在IG曬出飯店美照，儘管多數網友把焦點放在她前衛的超破牛仔褲，但Grace也被眼尖網友發現她眼睛腫腫的，對此，Grace則留言回覆「嘿啊。酒喝太多」。

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(中時電子報)