前新北市議員廖正良替違建戶向拆除大隊施壓緩拆，收受裝在茶葉罐內的30萬元現金，士林地院依違反貪汙治罪條例，判處有期徒刑6年，褫奪公權3年。另外，替廠商引介的中間人，因廖並非收賄絡，張姓中間人並無行賄，因而判決無罪，全案仍可上訴。

廖正良到庭聆判，得知遭判刑6年，面色鐵青，步出法庭後表示「與律師研究後再對外說明」。

廖姓違建戶在2014年5月在汐止區汐萬路山區興建2層樓鐵皮屋作為倉庫，隔年3月經人舉報後，拆除大隊依「違章建築處理辦法」，列為立即拆除、不得緩拆或免拆，多次前往現場均遭議員「敬託」阻止

廖姓違建戶找讓張姓白手套與廖正良聯繫，2015年10月中相約在服務處，廖正良比出「3」的手勢，法院認定右手食指與大拇指做圓連結碰觸，其餘指頭向上伸直，的手心朝己，意指若成事，須有30萬的報酬，並稱「我再處理看看」。

廖正良接續在親自以電話、簡訊給拆除大隊副隊長，表示「希望案子能多協助，給業者一點時間搬遷，若要執行前，應和他溝通，讓他跟選民有所交代」。直到同年11月27日張、廖在服務處對面郵局領錢，將現金裝在茶葉罐內送給廖正良。法院開庭時，廖辯稱茶葉罐被張帶走，但經張否認。

判決指出，違建部分早已被列為不得補辦建築執照，且為優先執行拆除，但經過1年半多次拆除，始終未能結案，拆除大隊到場都接獲廖正良的電話「打狗之前也要看一下主人，一直找人家麻煩」、「該拆的不拆、不該拆的要拆，不尊重我們的人」、「沒有配合議員」，直到2016年8月18日，只有象徵性拆除屋頂而已，證明廖正良確有干預拆除作業。

檢察官起訴違背職務收受賄絡，合議庭則變更起訴法條，認定廖正良明知違建戶違背建築法規，利用機會圖利違建戶，讓違建能夠繼續使用，自己則獲得30萬利益，依法判處有期徒刑6年，褫奪公權3年，並沒收不法利益30萬。

(中時 )