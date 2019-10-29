「 勞工累死人抗議」記者會 喜樂島批勞動部失能 16:472019/10/29 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 現場以水球砸向印有勞動部字樣的看板表達不滿。。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 喜樂島聯盟立委參選人張余建今日在勞動部前舉行記者會，表示日前外送員因工作途中車禍身亡，勞動部迫於選舉無奈，快速認定為雇傭關係 ，而仍有許多假承攬真雇傭的勞工卻遲遲未能獲得該有的工作權益，痛批勞動部失能。 (中時 ) #勞動部 #記者會 #工作 #勞工 #選舉 也許您會感興趣 推薦閱讀 美食外送平台 發起自律公約 04:092019/10/25 財經要聞 藍委批徐國勇好大官威、陳明通睜眼說瞎話 10:432019/10/25 政治 強化選舉治安維護工作 警政署選舉指揮所今揭牌 14:442019/10/25 社會 自信滿滿！高橋聖子登台獻DJ處女秀 13:512019/10/26 娛樂 韓國瑜請假 綠委開記者會：胡謅了兩周 12:332019/10/28 政治 港記者杯葛警方記者會 高喊捍衛新聞自由 18:382019/10/28 兩岸 勞動部＋美麗信 鼓勵銀髮族再進職場 04:102019/10/29 企業經營 黃之鋒區議會選舉提名無效 選舉主任裁定 11:532019/10/29 兩岸 母請產假、父請育嬰假 勞動部：薪水這樣算 13:542019/10/29 生活 假承攬真僱傭勞工要求 勞動部開罰 16:412019/10/29 生活 政治熱門新聞 民調狂升 網激動：黃金交叉、韓總統來了！ - 政治 3大關鍵 黃暐瀚：韓要逆轉勝了！ - 政治 王金平沒那麼簡單！她曝韓將陷險境 - 政治 韓國瑜彰化造勢空拍圖 讓韓黑全都嚇傻！ - 政治 韓市政0分？高雄人一張圖神打臉 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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