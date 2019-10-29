喜樂島聯盟立委參選人張余建今日在勞動部前舉行記者會，表示日前外送員因工作途中車禍身亡，勞動部迫於選舉無奈，快速認定為雇傭關係 ，而仍有許多假承攬真雇傭的勞工卻遲遲未能獲得該有的工作權益，痛批勞動部失能。

(中時 )