寶島羽球天后戴資穎出色的球技不但吸引許多人成為她的球迷，也影響了年輕的運動選手，印度一位16歲印度裔美國小將拉祖（Ruhi Raju）就把小戴視為學習目標，在多明尼加聖多明哥舉辦的一場賽事獲得銀牌佳績。

拉祖是這項比賽最年輕的選手之一，也沒有被排進種子，因此必須對上不少名次在她之前的選手，例如8強賽就碰上世界排名百名內的選手，4強賽對上大會第3種子、來自巴西的莉瑪（Jaqueline Lima），而且還是直落兩局就勝出，只是決賽面對世界排名第78的另一位巴西選手席爾瓦（Fabiana Silva），大戰了53分鐘，才以18比21、21比12、13比21敗下陣來。

經過這次經歷，拉祖認為自己能夠有所發揮，主要在於她適應不同比賽方式的力量，會根據場上的狀況及對手臨機應變，把戴資穎視為偶像的她，更期許自己有朝一日能達到像偶像這樣的高水準成就。

(中時電子報)