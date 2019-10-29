水餃人人都會煮，但如何煮出好吃的餃子其實有秘訣，一般認為，要等水滾了再把水餃下鍋，不過專家表示，不想讓水餃破皮或內餡半生不熟，其實冷凍水餃與現包水餃煮法大不相同，想煮出飽滿度剛剛好的餃子有一個關鍵步驟。

根據台灣最大食材食譜社群平台《台灣好食材》報導，未解凍的冷凍水餃，最好在冷水時就下鍋，等水溫慢慢上升的同時，可以讓水餃皮及內餡剛好溫度一致；否則等水滾再下鍋，由於內外溫度不同，常常水餃皮都煮破了，內餡仍半生不熟。

至於現包水餃則建議滾水下鍋，選擇比較深的鍋子，讓水餃有活動空間，下鍋後稍微撥動，避免餃子沾黏或沉澱鍋底，煮沸後加入冷水再次沸騰，讓餃子皮和內餡都充分煮熟。

此外，還可以在油鍋中放入冷凍水餃，再倒入麵粉水均勻淋在餃子上，蓋上鍋蓋，用中小火半燜半煎，等麵粉水收汁成金黃脆皮時，水餃也可以完美變身美味成煎餃。

(中時電子報)