許書豪29日一早在臉書Po文放閃，以創作曲向交往13年的圈外女友求婚成功，宣告即將晉升人夫！其實他之前推出新專輯《真心話冒險王》，接受本報專訪時就坦言，結婚將是自己人生中下一個值得冒險的事，訪問時聊起婚期？許書豪當時認真地說：「最近剛發專輯還在想演唱會，或許宣傳期過後來想想好了。」如今傳出好消息，證實他所言不假，真男人舉動不僅令粉絲感動，圈內好友也獻上祝福。

許書豪今早在臉書發文：「寫了一首歌，只給一個人，謝謝妳，陪我長跑13年，陪著我從校園、當兵、遠距離、街頭、發片、每個跌倒、每個肯定，我只顧追夢，不顧一切的追尋，妳在我身後，不計代價的支持，時候到了，未來交給我吧！」他之前接受本報專訪時，曾說：「我不會（在演藝圈）亂來的，加上我好像也沒什麼藝人朋友，工作以外的時間其實大多都在陪她。」透露公司不僅沒下禁愛令，甚至老闆陳威全還忙著催婚。

(中時 )