著名經濟學家、被視為中央領導智囊之一的魏杰近期表示，香港對大陸外匯供給有不可替代的重要作用，香港社會最近的風波，實際上已對大陸外匯儲備、外匯供給帶來很大的衝擊。但香港問題不能用武力解決，一旦出現更大的衝擊，外匯供給出現問題，中國整個資金供給就會出問題。

香港經濟日報報導，清華大學經濟管理學院教授魏杰最近在一個論壇上發表對中國未來經濟發展的預估及意見，其中提及穩定外匯的重要性，並指香港對大陸外匯供給有不可替代的重要作用。值得注意的是，魏杰曾任國家國有資產管理局科研所所長，多次為央企主管講課，被視為中央領導智囊之一。

魏杰提出，明年貨幣供給要做好四件事，其一就是穩住匯率，如果本幣穩不住，資金供給就穩不住。明年的穩匯率要繼續從兩個方面做工作，一是穩住外匯需求，中國的外匯需求主要來自三方面因素，一是企業海外併購，企業併購規模如果太大，外匯需求量就會太大，最後就會影響到外匯的供給關係。

其次，是個人海外投資因素，個人海外投資如果太大的話，外匯需求大，假如匯率不變，就會導致本幣的貶值，所以要處理好個人海外投資的問題。而除了穩外匯需求外，另一個是要穩住外匯供給。

「香港最近鬧得很厲害，實際上是對我們的外匯儲備、外匯供給形成了很大的衝擊。」魏杰解釋，大陸外匯供給的來源一個是自己賺的錢，一是借來的錢，還有一個是外資進入中國帶來的錢。這三種錢裡面，實際上真正能動用的錢，按他的計算，有幾千億美元左右。外匯供給一旦出現波動，就必然影響到本幣，影響到國內的資金供給。

他稱，香港問題影響到大陸兩部分的外匯供給，一是外資帶進中國的錢有70％是從香港進來的，另外香港是人民幣的海外結算中心，大陸借錢和各種資本運作都和香港有關。上述影響中央的外匯供給，一旦出現更大衝擊，外匯供給會出問題，導致外匯供求關係出問題，如果匯率穩不住，整個資金供給就會出問題。

「有人說，香港再鬧下去，我們的人過去，用武力兩個小時就能解決問題，我認為不能動用這個辦法，因為會影響到我們的外匯供給。我們現在找不到一個能代替香港地位的機構，不管是深圳還是上海，短期內它們都不可能代替香港的作用。」

魏杰強調，一定要想辦法穩住外匯供給，九月份的數據顯示，現在外匯儲備量已經從3.1兆降到了3.09兆美金。如果外匯供給能穩住的話，資金供給就不會出太大的問題。

(中時 )