國民G5慘敗給太空人，主審巴克斯戴(Lance Barksdale)一夕成了名人，好球帶飄忽不定是一回事，但他還要擺官威，害國民莫名其妙失去1次三振。巴克斯戴沒判好球的原因居然是「捕手太早站起來了」，我都還沒喊三振呢，你就急著起身，巴克斯戴自覺權威受損，所以那球就變成壞球了。
這個鏡頭出現於6局上，國民中繼投手瑞尼(Tanner Rainey)投出一顆內角進壘的好球，這個是很明顯的，大聯盟觀測系統也顯示好球，主審可能也要判好球。捕手高梅茲(Yan Gomes)順勢起身要傳三壘慶祝，但是主審忽然又不想判了，他罵捕手說：「你無視我！」由於主力捕手鈴木清受傷，當天是高梅茲上場，高梅茲錯愕說：「所以這是我的錯？」
國民總教練馬丁尼茲(Dave Martinez)不敢置信，他在休息區對主審大喊：「拜託你醒醒，世界大賽耶！」事實上這是巴克斯戴首次在世界大賽當主審，有趣的是巴克斯戴中學時也是投手，因為跟主審爭論好壞球判決，最後自己跑去當裁判。結果他可能比當年那位主審好不了多少，費城人哈波(Bryce Harper)就在例行賽跟巴克斯戴吵過架。
類似的判決同樣發生在太空人投手身上，也是捕手接了球跑太快，巴克斯戴就不判好球了。另一次是國民打者四壞球太快甩棒離開，惹巴克斯戴不爽，他大喝一聲改判三振。不過就如馬丁尼茲所說，例行賽就算了，這可是世界大賽。大聯盟早就認真考慮採用機器主審來輔助判決，他們今年已委託獨立聯盟試行。
(中時電子報)
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