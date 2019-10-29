國民G5慘敗給太空人，主審巴克斯戴(Lance Barksdale)一夕成了名人，好球帶飄忽不定是一回事，但他還要擺官威，害國民莫名其妙失去1次三振。巴克斯戴沒判好球的原因居然是「捕手太早站起來了」，我都還沒喊三振呢，你就急著起身，巴克斯戴自覺權威受損，所以那球就變成壞球了。

這個鏡頭出現於6局上，國民中繼投手瑞尼(Tanner Rainey)投出一顆內角進壘的好球，這個是很明顯的，大聯盟觀測系統也顯示好球，主審可能也要判好球。捕手高梅茲(Yan Gomes)順勢起身要傳三壘慶祝，但是主審忽然又不想判了，他罵捕手說：「你無視我！」由於主力捕手鈴木清受傷，當天是高梅茲上場，高梅茲錯愕說：「所以這是我的錯？」

Ump doesn't call strike three. Tells Gomes he was taking off on him. Gomes replies 'Oh it's my fault?"



Then Martinez kindly asks the up to wake up because its the World Series. pic.twitter.com/iRUr349bQh — Jomboy (@Jomboy_) October 28, 2019

國民總教練馬丁尼茲(Dave Martinez)不敢置信，他在休息區對主審大喊：「拜託你醒醒，世界大賽耶！」事實上這是巴克斯戴首次在世界大賽當主審，有趣的是巴克斯戴中學時也是投手，因為跟主審爭論好壞球判決，最後自己跑去當裁判。結果他可能比當年那位主審好不了多少，費城人哈波(Bryce Harper)就在例行賽跟巴克斯戴吵過架。

類似的判決同樣發生在太空人投手身上，也是捕手接了球跑太快，巴克斯戴就不判好球了。另一次是國民打者四壞球太快甩棒離開，惹巴克斯戴不爽，他大喝一聲改判三振。不過就如馬丁尼茲所說，例行賽就算了，這可是世界大賽。大聯盟早就認真考慮採用機器主審來輔助判決，他們今年已委託獨立聯盟試行。

(中時電子報)