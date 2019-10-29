國民黨總統參選人韓國瑜昨晚造勢時，指老百姓過得越來越苦，還指蔡政府、基隆市長林右昌都「白白胖胖」，藍營則是黑黑瘦瘦，林右昌29日回應，說現在身材很標準，韓國瑜可以將厚道做出來，不能只用一張嘴說，林右昌還說：「韓市長應該把治國、治理城市的能力拿出來，不過我覺得韓市長應該是繳白卷、零分，因為高雄市是沒有政績的。」

林右昌說，基隆市這幾年的進步與發展大家有目共睹，我們是一天當三天在用，在拚市政，與落跑市長差很多，韓市長選舉選到昏頭，要轉移注意力，當一個總統候選人應該要厚道一點，如果只剩一張嘴，不是一個好的總統人選。

林右昌還說，他現在是很標準的身材，最近去參加一些活動，菜市場阿姨都說，市長你不要再瘦下去了，這樣就很好。他希望韓市長選總統好好選，不要只剩一張嘴，應該把治國、治理城市的能力拿出來，「不過我覺得韓市長應該是繳白卷、零分，因為高雄市是沒有政績的。」

韓國瑜競選辦公室發言人葉元之則回應道，白白胖胖形容的是指民進黨的貪腐文化，不是指身材外貌，韓國瑜強調的是一種心態，並且在民進黨執政以來派系分贓嚴重，韓國瑜是期盼選民可以刷亮雙眼，來有理智的投下神聖的一票，不要只為了支持某些政黨而投票，也希望政客不要再苦民所苦。

(中時 )