中共四中全會正在北京舉行，有消息稱，中共領導層將在會上討論中國「十四五」規畫（2021至2025年）。香港01引述《華爾街日報》報導，「中國製造2025」發展計畫可能將被取代。

報導引述中方消息人士稱，此舉反映中方尋求從源頭撲滅中美貿易戰的烈焰。不過，這也是中美博弈一年多時間來第三次傳出有關消息，實際情況如何還尚待觀察。

一連4天的四中全會在10月28日嚴密保安下正式揭幕，中共總書記習近平代表中共中央政治局向全會作工作報告，並就《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定（討論稿）》向全會作出說明。

有中方官員向《華爾街日報》透露，中共領導人將在四中全會上討論中國「十四五」規畫。據悉，該項關乎中國2021年至2025年經濟及社會發展目標的五年計畫，由本身也是中美貿易談判中方代表、中國國務院副總理劉鶴掛帥，率領團隊撰寫規劃草案。

「十四五」規畫的核心據報是一項經過修正的工業政策，旨在取代美方視為眼中釘的「中國製造2025」發展計畫。報導指出，中方去年開始考慮這個新計畫，當中包括考慮放寬對外資企業的市場準入，取消目前內資企業市場佔有份額的數字目標。

在中美貿易戰爆發後，一直有消息傳美方開出的談判條件之一就是叫停「中國製造2025」，但中方視為底線，至今仍強硬拒絕讓步。

據瞭解，「中國製造2025」是中國2015年提出的10年行動綱領，到2025年，中國從「製造大國」邁入「製造強國」行列，發展新一代資訊技術等10大重點領域。報導稱，中共領導人還計畫在會上討論習近平提出的2010年至2020年期間，中國經濟規模增長一倍的目標。

(中時 )