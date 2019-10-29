一些君鴻酒店員工到場抗議，要求君鴻國際酒店董事長張慶輝還錢。（林瑞益攝）

警方對君鴻酒店員工查明身分與法院核發的文件，才准予放行。（林瑞益攝）

君鴻國際酒店以54億4千多萬拍定，高雄地方法院29日到場做點交作業，舊東家與買主海霸王各聚集上百名民眾對峙，為避免雙方爆發衝突，警方出動大批人力，拉出警戒區隔開。且對於要進入酒店參加點交的人員，都要驗證身分才放行。

君鴻董事長張慶輝上午表示，有一些不應該點交的部分，他們絕對會抗議，像是37樓，以及很多辦公室並不明確，也沒以查明，且公司被海霸王與管委會斷水斷電，無法清點財產，其目的何在？

上午有許多君鴻員工到場拉白布條抗議，怒斥張慶輝坑殺員工，要求他還錢。張慶輝對此表示，他坦然面對，但公司的資產被違法剝奪，失去經營權，只能歇業。為了幫員工爭取優先債權，已經進入墊償階段，公司正在清算，如果公司資產可以處理掉，將可以解決。

不過，張慶輝也指出，一些員工日前有接到法院的函，指已經准許參與分配，但預期沒有錢可以分給大家。他不清楚政府與法院怎麼了？要把錢給海外的紙上公司與債權銀行，此事令人憤怒。

(旺報 )