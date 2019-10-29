台南市議會教育小組現勘竹溪體育園區揪出缺失。（曹婷婷攝）

鞦韆離地1公尺。（曹婷婷攝）

鞦韆離地面1公尺，小孩怎麼玩？重現哈赫拿爾森林的斜坡道直衝與地面落差十幾公尺的河道，讓人捏一把冷汗，花費近億元的台南市竹溪整治與周邊工程陸續驗收，台南市議會教育小組上午現勘，當場揪出多項缺失，要求水利局等相關單位 必須確實改善，水利局承諾，驗收完成之前，逐一改善相關缺失。

水利局進行的竹溪整治，除了把體育園區相關設施一併重新整修，兒童遊戲區更被形容是「拼裝區」，包括蔡旺詮、林美燕、蔡淑惠、沈震東、許又仁、李啟維及周麗津等人，今天上午在工程主辦單位台南市水利局等相關單位人員陪同下現勘。

兒童遊戲區因為設計不夠安全友善，遭議員詬病，許又仁說，兒童遊憩區通常都是家長能放心讓孩子玩耍的地方，卻是處處陷阱；另一頭的斜坡道直衝與地面落差十幾公尺高的河道，林美燕擔心未來有人騎腳踏車，若沒有嚴格要求車輛禁行，可能會一不小心就衝到河谷下。

水利局專委黃信銓表示，將與施工單位協商，在驗收完成之前，針對議員提出的指正，把相關缺失一一改善。

(中時 )