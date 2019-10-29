為防止中共代理人在台進行滲透、分化，立法院民進黨團、時代力量黨團力推「中共代理人法」，目標本會期完成立法，不過日前遭國民黨團杯葛，把法案卡在院會程序，民進黨團今提變更議程，順利將相關提案交付委員會。

民進黨立委王定宇表示，國民黨於15日院會最後一刻，利用議事規則「復議」，阻擾「紅色代理人」相關提案，民進黨今天提變更議程，正式將「中共代理人」相關提案交付內政委員會完成一讀。

據悉，本次交付委員會審的相關反案提案包括民進黨等人提出的兩岸人民關係條例部分條文修正草案、綠委尤美女等人所提「境外勢力影響透明法草案」及時代力量黨團所提「兩岸人民關係條例部分條文修正草案」等。

民進黨內政委員會召委李俊俋表示，民進黨態度一直都是交付審查委員會審查，相關提案將會併案處理，目前會先處理預算審查，看審查進度而定，希望本會期會可以排案。

(中時 )