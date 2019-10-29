為防止中共代理人在台進行滲透、分化，立法院民進黨團、時代力量黨團力推「中共代理人法」，目標本會期完成立法，不過日前遭國民黨團杯葛，把法案卡在院會程序，民進黨團今提變更議程，順利將相關提案交付委員會。
民進黨立委王定宇表示，國民黨於15日院會最後一刻，利用議事規則「復議」，阻擾「紅色代理人」相關提案，民進黨今天提變更議程，正式將「中共代理人」相關提案交付內政委員會完成一讀。
據悉，本次交付委員會審的相關反案提案包括民進黨等人提出的兩岸人民關係條例部分條文修正草案、綠委尤美女等人所提「境外勢力影響透明法草案」及時代力量黨團所提「兩岸人民關係條例部分條文修正草案」等。
民進黨內政委員會召委李俊俋表示，民進黨態度一直都是交付審查委員會審查，相關提案將會併案處理，目前會先處理預算審查，看審查進度而定，希望本會期會可以排案。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。