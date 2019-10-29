文化大學新聞系主任胡幼偉關切國民黨總統參選人選情變化，他直言，韓陣營缺乏「體系感」，目前至少需要專職者兩人，一是政治和新聞顧問、一是單一聯絡窗口的「中央廚房大總管」。

不少韓粉焦慮，照過去的競選模式來看，怎麼好像韓身邊沒有完整的競選團隊，又會覺得，怎麼國民黨中央好像沒有盡全力在管理韓的選舉事務？但胡幼偉說，其實，韓身邊是有團隊的；國民黨中央也在想盡辦法幫老韓打贏這場選戰。只是，很有趣，即始是韓的團隊成員，或國民黨中央，也都承認，大家都有在做事，事也很多，但就是少了一點「體系感」！

胡幼偉說，關鍵不在於沒有分工，而是沒有像美國總統選舉那樣，有一位統籌一切工作的「競選經理」（campaign manager)，率領著一組人，控管老韓的所有行程和一切言行。這位競選經理，是不走到台前的，只在幕後操控一切，那是個非常專業的工作，需要全時間的投入。

但台灣其實還沒出現這樣的專業人士。

他也建議韓營，現在需要有兩個高手。一位緊跟在韓身邊，做他的政治和新聞顧問，韓太聰明，反應太快，嘴巴也快，他身邊一定要有個人，隨時提醒他一些事情；另一位高手，在幕後統籌調度一切事務。這人要反應快、效率高，做為所有人的單一聯絡窗口，也就是中央廚房大總管的角色。這兩個人，都要全時間工作，有本職在身的都不行。

胡幼偉說，如果「體系感」真無法建立，亂集團也有亂集團的戰法。例如，民間挺韓者，就維持各自出招的現況，大家萬箭齊發，倒也不錯！

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(中時 )