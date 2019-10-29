國民黨中常委曾文培。（黃福其／攝）

國民黨主席吳敦義日前自曝總統參選人韓國瑜曾向他推薦不分區立委，「名單沒超過1／3名額。不過韓競總發言人葉元之上午表示韓吳有交換意見，但「並沒有推薦名單」，表示一切尊重黨主席及黨中央。此外，今天有媒體指吳敦義與副主席曾永權都進入安全名單，中常委曾文培說，從制度來看，可能性很低，否則「國民黨就沒大人了」。

媒體上午訪問葉元之，韓國瑜有無向吳敦義提出不分區推薦人選，外傳該名單因此與吳的想法出現拉扯？葉元之說，韓與吳主席有針對不分區名單交換意見，但並沒有推薦名單，或您講那部分（拉扯）；不分區立委排名會牽動總統及立委選情，大家目的是同樣一個，就是打贏明年1月11日那一仗。

至於韓有無向吳推薦謝龍介？葉元之說，不清楚有沒有提到謝龍介，最後還是聽從黨主席的意思，尊重黨中央的安排。

今天另有媒體指國民黨「男性不分區排名前六位」已浮現，吳敦義及副主席兼秘書長曾永權都在其中。對此，國民黨中常委曾文培說，名單由審核小組及主席拍板定案，任何情形都可能，但立法院組織法規定正副院長都不能擔任黨職，因此吳、曾同時進立院的可能性很低，否則國民黨就會「沒大人」。

至於國民黨支持度下滑，是否與吳要進不分區安全名單有關？曾文培說，大概不會，民調本來就會變化，國民黨的治國能力要獲得信任，才會拿到政黨票；吳敦義在學經歷及調和鼎鼐都非常有經驗，未來到立院爭取院長，對國民黨比較有機會，且在立法院會有非常好的表現。

曾文培說，目前聽到排名都只是坊間參測，但吳敦義須排在安全名單，而且吳列不分區不是單純當陽春立委，而是要賦予更大責任及使命，因此要在安全名單內，才有辦法在立委選舉後，爭取成為院長。他不清楚謝龍介有無在安全名單，黨內任何人士都有推薦的權力，但名單最後要由主席及審核小組決定。

(中時 )