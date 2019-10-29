據路透報導，美國電信業監管機構--美國聯邦通訊委員會(FCC)計畫在11月投票，以認定中國華為技術有限公司和中興通訊股份有限公司對美國國家安全構成威脅，這兩家公司的美國農村運營商客戶將不得利用一個85億美元的政府項目資金從華為和中興購買設備或服務。

FCC官員在美東時間28日稱，委員會還計畫提議，要求美國農村電信運營商移除並更換被貼上「國家安全威脅」標籤公司的設備。FCC計畫在11月19日召開的會議上投票表決，詢問上述運營商從當前網路中移除並替換掉華為和中興設備需要多少費用，並制定補償計畫來抵消設備移除成本。

「在5G和美國國家安全方面，我們承受不起冒險與僥倖，」FCC主席Ajit Pai在一份聲明中表示，「隨著美國將網路升級到下一代無線技術(5G)，我們不能忽視中國政府利用網路漏洞從事間諜活動、植入惡意軟件和病毒、或者其他危及我們關鍵通信網路的風險。」

這是美國政府禁止美國公司購買華為和中興設備的最新舉措。華為和中興將有30天的時間來挑戰FCC的國家安全風險認定，強制要求移除設備的最後命令預計最早明年能夠做出。

FCC主席Ajit Pai於2018年3月首次提出，禁止構成國家安全風險的公司收受FCC的通用服務基金(Universal Service Fund)，但並未點名華為或中興。該基金為向農村或偏遠地區，以及圖書館和學校提供服務的公司提供補貼。

FCC民主黨委員Jessica Rosenworcel指出，經過18個月的審查後會有所行動，FCC應實施更多舉措，「我們需留意，在全球經濟中，我們的網路仍將連接到國外的不安全設備。因此我們應該開始研究，如何建構經得起銜接至全球設備漏洞的網路。」

FCC的理由是，這些公司與中國政府和軍方的關係，以及中國要求這些公司協助政府開展情報活動的法律，對美國國家安全構成了威脅。

美國國會一直在考慮立法，授權撥款至多10億美元，幫助規模較小和農村無線運營商更換網路中的中國公司設備。如果國會不採取行動，FCC可能自己來動用資金以支付更換設備的費用。路透今年6月報導稱，約有12家依賴華為和中興通訊提供的廉價交換機和設備的美國農村電信運營商，正在與愛立信和諾基亞進行磋商，以更換其網路中的中國設備。

(中時 )