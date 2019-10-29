◎麥德姆最快今生成 三縣市發大雨特報

今晨2時位於南沙島海面上的熱帶性低氣壓，有發展成輕度颱風的趨勢。氣象局指出，最快在今天下半天到今晚會成颱，朝西北西移動，明天(10/30)晚上接近中南半島陸地，對台灣沒有影響，但它殘留的水氣會北漂上台灣。若成颱，將是今年第22號「麥德姆」（Matmo，美國提供，關島查莫洛語的大雨）。

◎員警偷查正妹個資 遭政風人員識破打臉

台北市中正一警分局警員周于凱，去年執行巡邏勤務時，抽空偷看從事金融業的黃姓正妹IG，事後還登入戶役政系統，偷查黃女個資，遭黃女檢舉提告，檢方原給予周員緩起訴，但高檢署發回北檢續查，檢方認為周員偷查個資，應受行政懲處，尚不構成刑責，因黃女拒不和解，且周員事發後還向政風人員說謊，北檢今依偽造文書罪嫌起訴周員，聲請簡易判決。

◎憲兵雲豹甲車遭惡搞 通訊器材被藏半年

憲兵202指揮部所屬239裝甲憲兵營驚爆官兵惡搞，將總統萬鈞車隊所屬的雲豹裝甲車通信器材偷藏的離譜事件，而且是透過「民間人士」向部長信箱反映後才發現，整起失竊事件遭隱匿長達半年，據了解，此民間人士應該就是營內不滿官兵所爆料，刻意要惡整憲兵長官。

◎出賣大Ｓ？小S曬合照網驚呆

大小S是演藝圈著名姊妹花，好感情令人稱羨，29日小S曬出和大S合照，寫下「時髦的ASOS~」，不過網友看了卻驚呼「是在陰大S嗎？」引起熱議。

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(中時電子報)