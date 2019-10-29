台中市長盧秀燕肯定環保局為抗空汙、水汙的奮鬥，努力解決重大工業汙染源。（盧金足攝）

台中市府將給予3年的緩衝彈性，預計於2022年完成台中市燃煤工業鍋爐退場，務實解決空汙問題。（盧金足攝）

台中市環保局副局長陳宏益指出，目前除台中電廠使用燃煤鍋爐外，大台中7家共17座燃煤工業鍋爐中，已有4家共6座規畫改為燃氣鍋爐。（盧金足攝）

台中市政府對中火造成的排廢汙染祭出重罰，獲民意肯定，環保局29日在市政會議做「2022年台中市燃煤工業鍋爐退場」專案報告，要求2020年台中電廠減煤至1104萬噸、加速中火老舊機組除役等措施，為使業者有充分的時間進行能源轉換規畫，市府將給予3年的緩衝彈性，預計於2022年完成台中市燃煤工業鍋爐退場，務實解決空汙問題，邁向低碳無煤城市。

環保局副局長陳宏益在市政會議專案報告表示，市府以「先公後私、先大後小」原則提出24項「低碳陽光好空氣」空品改善精進對策，包含2020年台中電廠減煤至1104萬噸、加速中火老舊機組除役等措施，市府更預計於2022年完成台中市燃煤工業鍋爐退場。

陳宏益指出，目前除台中電廠使用燃煤鍋爐外，大台中7家共17座燃煤工業鍋爐中，已有4家共6座擬改為燃氣鍋爐，PM2.5及硫氧化物減量幅度可望達100％；其餘11座鍋爐將汰換生煤改採「多元化再生燃料種類」，有利循環經濟，也達到經濟與環保共贏。

「為使業者有充分的時間進行能源轉換規畫，市府將給予3年的緩衝彈性！」陳宏益強調，會持續透過多元化燃料改善路徑及加嚴標準管制雙管齊下，力促台中燃煤工業鍋爐能源轉型，邁向低碳無煤城市。

市長盧秀燕肯定環保局為抗空汙、水汙的奮鬥，為解決重大工業汙染源，市府要求中火在2022年之前，讓廠內18座工業燃煤鍋爐退場，希望透過種種政策，改善城市熱島效應問題，讓民眾的生活品質不再受空汙威脅。

(中時 )