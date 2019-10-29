台北市的女生有什麼特質？生活在傳說中「天龍國」的女生，會有什麼不一樣的氣質？近日在網上掀起討論，其中指出台北女生似乎成為一種貶義的形容詞，究竟台北女生和其他縣市有什麼不同？網友曝四大特徵，戳出台北女生和其他縣市女生的關鍵差異。

在PTT《WomenTalk》版上，原PO以「怎樣可以叫做台北女生」為題，表示在聊天有時以「妳很台北女生欸」來形容學妹，卻被認為「台北女生」一詞帶有貶義，想詢問網友台北女生特質是什麼，到底怎樣叫做台北女生？

在PTT《WomenTalk》版上，原PO以「怎樣可以叫做台北女生」為題，詢問網友台北女生特質是什麼？（摘PTT）

此文一出，引起廣大網友們迴響討論，而「皮膚白」、「會打扮」、「不會講台語」、「不會騎機車」，這四大點最深得共鳴。

網友還認為有一點，就是台北女生「難相處，自以為高高在上」、「心機重、嬌生慣養、有傲氣、錢比較多」。（圖／shutterstock）

多數網友都一致認同台北女生皮膚白又細嫩，或者會一眼認為皮膚白的女生為台北人；而去過南北部的網友，也自認台北女生比較注重打扮，同樣地，當台北人下南部似乎也會打扮較隨便；而不會講台語、不會騎機車，只會搭大眾交通工具，幾乎沒有被反駁。網友還認為有一點，就是台北女生「比較難相處，自以為高高在上」、「心機重、嬌生慣養、有傲氣、錢比較多」。另外，只有「住台北市」才能叫台北女生。

不過有位網友認真解釋，會特別用「台北女生」來形容某一類人，多數還是帶有貶抑的。例如當認為對方生活能力不足（ex：不會騎車、不會台語）；或者針對個人特質方面（ex：有距離感、不好親近）等等。但是根據發話者的角度，多半都還是對他們所形容的「台北女生」帶有不以為然，又或是另一種深層的欽羨之感，而造成想以「台北女生」來描述他人的說法。

有位網友認真解釋，根據發話者的角度，多半都還是對他們所形容的「台北女生」帶有不以為然，又或是另一種深層的欽羨之感。（圖／shutterstock）

另外一位住北部的網友也出來為台北女生緩頰，認為「通常會眼紅台北女生的，都是南部女生」。其實台北女生個性並沒有多偏差，只是從小在充滿娛樂的城市長大，所以比較懂得吃喝玩樂與享受。可能講話比較快，比較愛追求時尚與嚐鮮而已。不少網友認同「外縣市的人對台北人會有先入為主的負面觀感，很莫名其妙。」

從「台北女生」一詞的激烈爭辯結果，真令人不經感嘆，這年頭，「台北人」跟「天龍人」已經差不多是同義詞了。

(中時電子報)