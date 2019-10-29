針對2020年總統大選，有民調顯示蔡英文與高雄市長韓國瑜拉近，但仍然10％以上，約有百萬票差距，甚至還有賭盤顯示蔡英文讓30萬票，外傳有中國大陸資金介入，但蔡英文29日出席桃園農改場大型農機具發表會，面對記者提問四兩撥千金，表示目前仍以國政為重，讓選民來判斷。

蔡英文表示，民調在不同時機、情境下做，會有一定的起伏，會當作參考，但自己現任總統，還是以國政優先，對選舉的態度就是做實事、不說大話，她也要提醒大家不容輕忽此次選舉，每一天都步步為營、謹慎面對，希望在最後選舉的時候能夠得到最大的支持。

至於是否有中國大陸資金介入台灣賭盤？蔡英文表示會請執法單位進行了解、進行偵查，如果有違法的事件，不會輕慢以對。

蔡英文民調雖高，但政黨支持度不見起色，落後於國民黨，被認為是母雞帶小雞的效應不足，該如何把母雞的效應外溢？對此，蔡英文反駁指出，政黨支持度持續往上走，自己要承擔改革責任，做許多結構性跟轉型工作，需要有理念相同、願意支持總統改革跟轉型的立委來支持，所以國會過半很重要。

另外，高雄市長韓國瑜日前痛批民進黨對於任何政治質疑都顧主權來回應，對此，蔡英文強調台灣的主權面臨到嚴重威脅，如果台灣沒有主權的話，就守不住民主自由，蔡英文認為台灣人得來不易的民主自由，要共同保護捍衛。

(中時 )