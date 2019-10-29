美國職棒28日國民對太空人世界大賽第5戰，當太空人隊強投寇爾(Gerrit Cole)7局下投球時，竟有2名辣妹在本壘板後方突然「掀衣露奶」，讓寇爾一度受到影響停止投球，儘管2人因干擾比賽遭請離球場，卻達到吸晴效果，立即獲得約新台幣385萬元贊助，名符其實「一露值千金」。

真實身分是網紅與雜誌創辦人的羅絲，在世界大賽與莎莫的驚天一露，吸金近400萬元。（ 圖／翻攝自its_juliarose IG）

莎莫是IG網紅，也是雜誌模特兒，在世界大賽與雜誌創辦人羅絲的「露奶事件」後，吸金近400萬元。 （ 圖／翻攝自Lauren Summer IG）

這2名辣妹在世界大賽的「驚天一露」小插曲，立即在網路瘋傳，網友也立即肉搜出2人的真實身分，原來她們IG赫赫有名的網紅辣妹羅絲（Julia Rose）及莎莫（Lauren Summer），也分別是數位雜誌《SHAGMAG》的創辦人與模特兒，根本不怕在眾人面前坦胸露乳。

據美國媒體透露，羅絲與莎莫經過世界大賽「露奶事件」後，她們的《SHAGMAG》雜誌立即獲得12萬5000元美金（約385萬5000元台幣）贊助，但她們露奶的目的並非干擾比賽或請球迷的眼晴吃冰淇 淋，而是希望透過露奶來提高大眾對乳癌的重視。

(中時電子報)