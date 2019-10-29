蔡政府推出大型農機具補助，金額高達8億元。（邱立雅攝）

總統蔡英文29日到桃園農改場出席「大型農機具應用發表會」，宣布今年度將投入8億元輔導農友購置大型機具，優化國內機械化農耕服務，紓解農業缺工並因應汛期農糧搶收。一輛輛大型農機具緩緩駛過會場，儼然一場農機具閱兵大會。

農委會今年3月已推出一波小型農機具補助措施，申請期限至本月底到期，與大型農機具農樣是補助8億元，面對明年大選，蔡政府再祭出優惠利多，在11月1日起至30日止加碼推出大型農機具補助，輔導農友購置曳引機與收穫機等，估計申請量可達800輛。

此次大型農機具補助舉凡有機、產銷履歷、友善環境耕作登陸等等條件農友，可向所在地農糧署分署辦理申請，可以購買價的三分之一申請補助。有農友表示，過去大型農機具補助僅30萬元，最高也不過到40萬，此次補助以購買價的三分之一為基準，若添購超過200萬元農機具，可申請60萬元補助，金額相當可觀。

蔡英文致詞時指出，過去政府提供每年10億元農機貸款，今年又推出小型農機具8億元補助，已有6萬4000名農友受惠，這次大型農機具補助是最後一塊拼圖，蔡英文語帶暗示指出，只要農民有需要，明年還會推出。

(中時 )