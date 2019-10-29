第三勢力風起雲湧，由前臺南縣長蘇煥智發起的「臺灣維新黨」，今公布首波區域立委9人名單，提名策略，顯然是要直接挑戰民進黨已逐漸遠離的社會福利初衷與工農路線。蘇煥智說，政治人物不能再被利益綁架，維新黨就是要努力找回民主初心、找回為弱勢者與勞苦大眾發聲的初心，為臺灣建立完善社會制度。

除此之外，蘇煥智也宣布，「臺灣維新黨」的不分區名單，將在沒有預設立場的前提下，全數開放給社會推薦，希望各界能共同為社會找人才，推薦給「臺灣維新黨」共同改變臺灣，讓臺灣有變得更好的人才與新點子。

於今年8月成立的「臺灣維新黨」，是由蘇煥智所發起；而經黨員直選，就敲定由蘇煥智擔任首屆召集人。經2個月的準備，蘇煥智於今天對外公布首波區域立委名單，人數共9人，平均年齡僅42歲，相較藍、綠兩黨而言屬相當年輕化。

「臺灣維新黨」雖屬新創政黨，選將年齡也相對「新鮮」，但區域提名邏輯並未有任何畏戰跡象，甚至不乏挑戰死亡之組。例如，在嘉義縣第二選舉區挑戰綠委陳明文、在新北市第三選舉區挑戰余天。

其中，代表「臺灣維新黨」挑戰余天的選將，是由前鴻海集團新創事業富夢網營運長林泰龍獲提名參選；他說，未來當選立委將憑藉著業界的經驗，為正處於「紅海」的臺灣經濟開創出一片新藍海。

而代表「臺灣維新黨」在嘉義挑戰被網民號稱「明文規定」陳明文的選將，則是曾為民進黨首位大學生黨員的嘉義縣前議員王金山，此舉被視為有濃厚的「喚回民進黨初心」意味。曾參與野百合運動的王金山說，若當選立委，他會利用大量的社會運動經驗，振興嘉義的農村經濟。

曾是民進黨創黨成員、在基隆擔任過5屆市議員的陳志成，則代表「臺灣維新黨」參選基隆立委，他說，很看不慣民進黨的幫派化，面對已經喪失創黨精神的民進黨，讓他決定代表臺灣維新參選立委，以推動基隆港港市合一，振興基隆。

出身農家子弟的吳文凱則代表參選桃園市第二選區。他說，因為反對桃園航空城炒地方案，所以決定挑戰當地的現任立委吳志揚；同時，也因為反對蔡政府沒收原屬農民的農田水利會資產，所以他也要透過參選，與民進黨提名的農田水利會總幹事之子黃世杰進行對決。

而名單中還包括出身中研院助理的臺灣肚皮舞教母沈宜璇，代表參選臺北市大安區。因遭遇嚴重車禍導致身障的她說，自己也曾抗癌超過10年，所以她要用自己的生命歷程，不僅要建立合理的車禍受害者醫療保障制度，也要建立更完善的長照制度，讓臺灣擁有更好的醫療人權與社會照顧網。

藝名安定亞、曾在本土劇擔任演員的李建輝，則打出「明星返鄉，振興故鄉」的主張參選高雄市第七選區。今年初剛畢業的24歲創意調酒師陳愷寧，代表參選新北市中永和區，她說，當選立委要讓被眾人戲稱又擠又亂又髒的城市快速進行都市更新，同時也要重塑當地的文化面貌。

臺中市第六選舉區則由關注工廠安全、綠能發展及技職教育的梁雅羿，挑戰民進黨現任立委黃國書。

蘇煥智說，臺灣薪資停滯超過20年，無論國民黨還是民進黨完全執政卻都無法解決，這無疑是多數臺灣人對兩黨最不滿意的問題根源，而目前執政的民進黨，又已經被派系利益綁架喪失民主初心。

他認為，要解決低薪，就要釐清臺灣目前最大的困境就在於臺灣是「集權集稅」的國家，在地方經營的公司所繳交的稅收，幾乎全數交由中央統籌，導致地方政府難以落實地方自治，「地方不是無能，而是國家把錢都拿走了啊！」

因此，「臺灣維新黨」的初衷就是要重建地方自治，改善財稅制度，讓地方有本錢發展經濟，進而有本錢好好照顧老人與小孩，從根本解決社會問題。蘇煥智強調，今天提出的區域名單，就是要朝此方向前進，找回臺灣民主初心，替廣大的弱勢者、勞苦者建立完善的社會保障制度，希望社會能共同參與這場臺灣維新的運動。

(中時 )