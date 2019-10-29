因新移民孕婦權益槓綠委 林麗蟬批：勿逢韓便反 12:532019/10/29 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨立委林麗蟬（中）、陳玉珍（左）、國政顧問團社福組召集人馮燕（右）等29日舉行「無良媒體借刀殺人 黑韓產業罔顧人命」記者會，林麗蟬表示，部分無良媒體刻意混淆視聽，以名為「韓國瑜主張中國孕婦來台納健保」的新聞標題，意圖直指韓國瑜的新移民政策，是打算將所有的中國孕婦都接來台灣納保，藉此引發國人反感、引起族群對立，簡直是黑韓無下限，請黑韓產業鏈不要對懷孕的新移民媽媽下毒手，台灣的媒體與政治人物，不該在搞不清楚狀況前，就急著逢韓便反、逢中必黑，這樣只會撕裂台灣族群和諧。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委林麗蟬、陳玉珍、國政顧問團社福組召集人馮燕等29日舉行「無良媒體借刀殺人 黑韓產業罔顧人命」記者會，林麗蟬表示，部分無良媒體刻意混淆視聽，以名為「韓國瑜主張中國孕婦來台納健保」的新聞標題，意圖直指韓國瑜的新移民政策，是打算將所有的中國孕婦都接來台灣納保，藉此引發國人反感、引起族群對立，簡直是黑韓無下限，請黑韓產業鏈不要對懷孕的新移民媽媽下毒手，台灣的媒體與政治人物，不該在搞不清楚狀況前，就急著逢韓便反、逢中必黑，這樣只會撕裂台灣族群和諧。 (中時 ) #媒體 #台灣 #孕婦 #林麗蟬 #新移民 也許您會感興趣 推薦閱讀 與閨密婚紗照「小腹隆起」最美空姐：孕婦底家啦 15:432019/10/25 娛樂 韓國瑜新移民政見發表 端出政策牛肉 16:122019/10/27 政治 韓國瑜新移民政見 懷孕新移民來台即納全民健保 17:032019/10/27 政治 射政策9箭 與55萬新移民交心！比照外配 韓推陸配4年拿身分證 04:102019/10/28 政治要聞 韓端政策牛肉 要讓軟肋變肌樂 04:102019/10/28 政治要聞 產婦跨市送醫至台南 網批救護車變計程車 16:252019/10/28 社會 新移民政策 韓國瑜陣營指馬種樹蔡乘涼 18:322019/10/28 政治 為新移民孕婦權益 林麗蟬槓上林靜儀 21:072019/10/28 政治 因新移民孕婦權益槓林靜儀 林麗蟬批：勿逢韓便反 11:432019/10/29 政治 政院選前加碼發放夜市券 藍委轟：政策買票 11:532019/10/29 政治 政治熱門新聞 韓國瑜彰化造勢空拍圖 讓韓黑全都嚇傻！ - 政治 熱呼呼的民心 名嘴傻：韓國瑜這數字是蔡兩倍 - 政治 奪取空軍制空權 韓冰啟動白韓產業鏈計劃 - 政治 學經歷雖不如馬朱 他曝韓國瑜可怕之處！ - 政治 年輕人厭韓？黃暐瀚：你愛的未必對你好 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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