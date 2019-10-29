國民黨立委林麗蟬、陳玉珍、國政顧問團社福組召集人馮燕等29日舉行「無良媒體借刀殺人 黑韓產業罔顧人命」記者會，林麗蟬表示，部分無良媒體刻意混淆視聽，以名為「韓國瑜主張中國孕婦來台納健保」的新聞標題，意圖直指韓國瑜的新移民政策，是打算將所有的中國孕婦都接來台灣納保，藉此引發國人反感、引起族群對立，簡直是黑韓無下限，請黑韓產業鏈不要對懷孕的新移民媽媽下毒手，台灣的媒體與政治人物，不該在搞不清楚狀況前，就急著逢韓便反、逢中必黑，這樣只會撕裂台灣族群和諧。

(中時 )