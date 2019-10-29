蔡政府為了反制陸客緊縮，打著促進觀光消費旗幟，行政院繼9月中發放580萬張夜市抵用券後，決定再加碼，第二波再發400多萬張，總計將發出1000萬張，動用預備金高達5億新台幣。立法院國民黨團今(29)日召開記者會，痛斥蔡政府把兩岸關係降到冰點，造成陸客緊縮，新南向政策成效不彰，來台消費力道不足，對觀光產業一點幫助都沒有，行政院拿著人民血汗錢補助自己，甚至在選前2個月時再加碼，根本就毫無忌憚的大撒幣政策買票，國民黨團對此嚴厲譴責。

藍委賴士葆抨擊，蔡英文搞砸兩岸關係，造成陸客緊縮，直接、間接造成國內傳統夜市攤商大約1500億元損失，行政院想出撒5億元救夜市攤商，期待能帶動消費，根本就是飲鴆止渴，割自己的肉餵自己。

賴士葆指出，內需市場是佔GDP非常重要的一塊，造成國內觀光「慘」業的原因，除了陸客不來，還有軍公教年金改革效應，讓這群退休人員的消費緊縮，嚴重影響傳統餐廳與夜市攤販。蔡政府現在大撒幣在觀光夜市的方式，等於是割自己的肉餵飽自己，不思如何釜底抽薪，無所不用其極的砸錢創造「繁榮的假象」，這就是標準的政策買票。

藍委童惠珍抨擊，蔡政府救觀光的唯一方式，就是補助再補助、撒錢再撒錢，從夜市券到遊覽車氣燃費減免，到不斷推出秋冬遊、暖冬遊補助國旅市場，從來不思考旅遊市場需要縝密的規劃與包裝，只期待補助國旅填補陸客缺口。兩岸關係急凍，每月來台陸客僅900人次，蔡政府還不斷宣稱來台旅客破千萬人次，如果觀光業如蔡政府所說這麼美好，那麼為何有著麼多家飯店關門或轉售？旅行社一間間倒閉？遊覽車脫售求現？觀光外匯逆差從2015年356億元，到現在1300多億元，要這樣的政府有何用處呢？

藍委陳玉珍表示，觀光業者粗估，今年觀光產值至少損失1500億元，這不是拿多少錢補助就能夠解決的問題，更不是拿納稅人的錢來補助自己，小確幸之後呢？蔡政府發放夜市券，顯然就是要營造選前觀光市場的「幸福感」假象，等到選舉過後，補助也結束，兩岸關係不改善，苦日子照樣繼續過。

(工商 )