中華航空宣布招募70名本國籍空服員，新進人員月薪約7至8萬元，大學畢業、多益600分或同等英語能力者皆可報考，相關資訊將在11月1日至14日於華航官方網站公布，並開放報名。

華航2017招募83名空服員，2018年沒有對外招募，僅開放地勤報名轉空勤。華航發言人劉朝洋說，招募時一定會提醒航空業的工作特性，應徵和面談時都會提，讓新人評估自己適不適合。

華航表示，本國籍客艙組員報考標準為具有教育部認可學士學位或以上者、多益600分或同等英語能力者，初試時間將在11月下旬展開。應試者通過甄試後將分梯受訓，接受為期9周的職前訓練。

華航指出，新進人員享保障年休123天、外站津貼每小時5美元、國定假日出勤給付加倍工資及員工優待機票等福利。上線後，菜鳥空服員每月平均收入約新台幣7至8萬元（依實際派遣任務而定），本次招募預計於2020年農曆春節後分批報到受訓。

(中時 )