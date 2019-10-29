台北市政府副發言人、民眾黨員的「學姊」黃瀞瑩日前接受媒體訪問，談到爆紅、擔任幕僚、從政後，真心覺得「抗壓性要很高！」。她嘆氣舉例，半年前在政論節目談到「統獨是假議題」時，一夜之間她的臉書就充滿了自己被KUSO的照片、300到400個負面評價、批評，罵她的話在網路上到處都是，連遠在英國的學長也發長文跟她說，要她不能這樣講話，「那時候我非常沮喪，應該算是人生中數一數二的沮喪吧。」。

中評社報導，黃瀞瑩說道「當時把評論一個個點開來看後，發現網路上的批評或許只是他人的一句話，但對我的生活、心理影響很大，那時候大概花了一個禮拜才走過去」，坦言「其實到現在也沒能克服，還是有點怕怕的」。

此外，她還被網友講過，她上政論節目的衣著、牙齒不行等，「沒有任何女生可以忍受這麼多人評論批評自己的外表」，表示從政除了要有自己的專業外，面對輿論也很重要，女性在政治上很容易被失焦，而她還沒學會柯市長那種高段的抗壓態度。

(中時電子報)