國民黨總統參選人韓國瑜到彰化的傾聽之旅，28日晚參加韓國瑜暨彰化立委參選人謝衣鳳聯合競選總部成立大會，現場湧入不少支持者，不過有媒體拍到現場空了不少座椅，質疑韓流退燒。對此，有網友問及「為何蔡英文造勢人少從不會被鄉民笑？」引來許多網友議論，其中有網友酸「就一直炒不起來，怎麼笑！」

韓國瑜昨日晚間，到彰化縣溪州鄉參加立委候選人謝衣鳳聯合競選總部成立的造勢晚會，並在稍晚到員林的圓林園公園舉辦「與庶民有約」。然而，有媒體報導，韓國瑜昨晚抵達會場後，現場椅子仍空了一半，質疑韓流退燒。

網友nobody0303在PTT發文指出，韓現在走到每個地方，就會有人拿影像來嘲笑，說哪裡變空、哪裡變少。他問及，蔡英文現在的公開行程，到任何地方人數都少到一個誇張，他質疑為何蔡英文造勢人少，卻從來不會被笑？

這篇文章引來許多網友議論，有些網友諷刺表示「她本來就少啊！2016選前之夜才2萬」、「就一直炒不起來，怎麼笑」、「造勢的主角時常只會照稿唸，既不生動，又無聊，幹嘛去造勢會場」。但也有網友認為「當天記得投票就好啦幹嘛去現場」、「因為綠營不會吹噓」、「英粉不喜歡參加造勢啊！英粉只投票不造勢」。

(中時電子報)