英國卡車貨櫃39死藏屍案涉事司機羅賓森（Maurice Robinson）28透過視訊影像連結出庭應訊，檢方指控涉嫌過失殺人及共謀販運人口的他，實際上為國際偷渡集團成員。

英國卡車貨櫃39死藏屍案涉事司機羅賓森28透過視訊影像連結出庭應訊，檢方指控涉嫌過失殺人及共謀販運人口的他，實際上為國際偷渡集團成員。

據英國《衛報》（The Guardian）28日報導，羅賓森藉由視訊影像連結出庭切姆斯福德地方法院（Chelmsford Magistrates）。檢方表示，25歲的羅賓森被控49項過失殺人、共謀販運人口、共謀協助非法移民和洗錢等罪名。除了24日發生的39屍人口走死案，他也涉嫌2018年12月1日一起走私案。

羅賓森在視訊庭審中，對於檢方指控並未多做答辯。除了聆聽所遭控罪刑之外，全程僅發言3次，其中2次是認他可以聽取書記員及法官的陳述，另一次是陳述自己的姓名、英國國籍以及在北愛爾蘭的住址。羅賓森並未申請假釋，將還押候審直到11月25日，屆時將於倫敦刑事法庭老貝里（Old Bailey）出庭提出辯護。

檢察官伊戈韋維（Ogheneruona Iguyovwe）指出，羅賓森捲入了全球性犯罪活動，替大量非法移民進入英國提供了管道，並且他還「有很多同謀犯」。

英國首相強生（Boris Johnson）同日在弔唁冊簽名，為貨櫃39屍命案死者致哀。他在弔唁冊寫道，「這起悲慘事件令舉國，乃至全世界震驚，希望在這國家過上更好生活的無辜民眾，遭受殘酷的命運」，「我們哀悼那些喪生的民眾，並為他們遠方的家人致上哀悼。英國政府譴責須為此罪行負責之人的冷酷無情，決意盡竭全力將行兇者繩之以法」。

23日傳出的冷凍貨櫃藏有39屍案，死者最初傳多為陸籍，但在傳出至少1名死者是越南人的消息後，陸續有越南家屬通報家人在英國失蹤。英國有關機構已向越方提供4名死者的檔案以查明身分，兩國相關機構仍在密切配合調查相關訊息。

(中時電子報)