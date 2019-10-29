本周寶島最盛大的體育賽事就是2019台灣裙襬搖搖LPGA錦標賽，今天上午在林口美麗華球場舉行開賽記者會，邀請本賽衛冕冠軍奈莉.柯達（Nelly Korda）、現任世界球后高真榮、今年英國女子公開賽冠軍渋野日向子、今年LPGA錦標賽冠軍葛林（Hannah Green）及地主希望徐薇淩，五位選手回答完問題後看到工作人員遞上台灣有名的珍奶，眼睛都為之一亮。

最先回答問題的奈莉‧柯達，一看到珍奶臉上立刻漾出大大的笑容，做在她身旁的韓國選手高真榮，也提到自己首度來台參賽，期待的事物之一就是享用珍奶，兩位選手還開心地對著攝影記者們擺出姿勢拍照，看得出來相當開心。

看到外國選手入境隨俗地暢飲珍奶，連最熟悉台灣美食的徐薇淩也高呼：「我也要！」不過徐薇淩也說，自己今年賽季期間雖然一直在國外打拚，但也抽空回台兩次，因此思鄉之情比較沒那麼嚴重，徐薇淩也提到，在美國自己也曾買過珍奶喝，但可能是牛奶不同，還是台灣的喝起來最棒。

(中時電子報)