吳敦義列不分區第7？朱立倫：要多給年輕人機會 13:102019/10/29 中時 黃福其 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 朱立倫上午與國民黨立委費鴻泰同框直播喝咖啡，接受媒體訪問。（朱立倫辦公室提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 外傳國民黨主席吳敦義可能自排不分區立委安全名單，甚至第7名；前國民黨主席朱立倫上午表示，這些都是傳言，最後尊重黨中央的佈局，「但我還是要再次強調，還是要多給年輕人機會，給未來有可能成為國會戰將或縣市長的候選人機會，讓國民黨更多未來的希望」。 前國民黨主席朱立倫積極替各選區立委輔選，上午與國民黨立委費鴻泰同框直播喝咖啡，接受媒體訪問。 (中時 ) #2020大選 #不分區立委 #吳敦義 #朱立倫 也許您會感興趣 推薦閱讀 帶公職選不分區 柯稱依法行事 04:102019/10/25 地方新聞 吳敦義怒回：蘇貞昌的話才是魔鬼的話 11:532019/10/25 政治 呂秀蓮：不分區立委應廢掉 12:532019/10/25 政治 吳敦義：韓國瑜建議的不分區人選 不超過三分之一 10:172019/10/26 政治 白綠搶票 柯一句話批民進黨 12:442019/10/28 政治 總統選情 柯P預測：蔡會贏 但差距縮小 12:142019/10/28 政治 韓承諾送學生出國 朱立倫肯定：會倍增、擴大辦理 13:282019/10/28 政治 被韓說白白胖胖 林右昌反擊：菜市場阿姨叫我別再瘦了 12:202019/10/29 政治 韓「白胖」說 朱立倫：是幫侯友宜抱屈 13:002019/10/29 政治 韓國瑜彰化造勢人少？網關鍵一問...揭選戰真相 13:062019/10/29 政治 政治熱門新聞 韓國瑜彰化造勢空拍圖 讓韓黑全都嚇傻！ - 政治 熱呼呼的民心 名嘴傻：韓國瑜這數字是蔡兩倍 - 政治 韓國瑜彰化造勢椅子空一半？挺韓網紅曝原因 - 政治 韓參訪南瑤宮主委沒到場 支持者旗海飄揚高呼凍蒜 - 政治 韓市政0分？高雄人一張圖神打臉 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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