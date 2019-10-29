外傳國民黨主席吳敦義可能自排不分區立委安全名單，甚至第7名；前國民黨主席朱立倫上午表示，這些都是傳言，最後尊重黨中央的佈局，「但我還是要再次強調，還是要多給年輕人機會，給未來有可能成為國會戰將或縣市長的候選人機會，讓國民黨更多未來的希望」。

前國民黨主席朱立倫積極替各選區立委輔選，上午與國民黨立委費鴻泰同框直播喝咖啡，接受媒體訪問。

(中時 )