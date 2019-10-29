農委會今在桃園農改場舉辦大型農機應用發表會，總統蔡英文、桃園縣長鄭文燦、農委會主委陳吉仲聯袂出席，宣示輔導全國農友購置大型農機，進而解決農業缺工、提升生產效率等問題，不過在業者看來，高額補助恐怕是看的到吃不到。

蔡英文表示，這次共投入8億元來補助農民添購曳引機、收穫機等大型農機，盼能藉此提升生產效率，並降低勞力負擔。蔡英文也強調自她上任以來，每年提撥10億元以上辦理大型農機貸款減輕農民負擔，今年3月還提供8億元的預算補助小型農機具，已有超過6萬4000名農友受會，並強調此政策明年還會延續。

陳吉仲說明，凡屬有機、產銷履歷、台灣優良農產品等驗證、參與台灣農產品生產追溯制度（QR code）、友善環境耕作登錄、農民健康保險被保險人、農委會輔導之青年農民、農業產銷班員、參與對地綠色環境給付計畫有案及機耕協會會員等具備其中一項資格之農友，皆可申請。

上述符合資格者，自11月1日起至同月30日止，可攜帶身分證及相關證明，到所在地農糧署轄區分屬申請補助，經審核通過後即可購買農機，並以購買價格之三分之一申請補助。

不過有業者私下透漏，政府這項政策來的太突然，因為這些動輒300萬起跳的大型農機皆為進口，交貨期長約需4～5個月，但農委會規定要在年底前通過驗收，而這次補助勢必會造成農民搶購，但國內廠商的庫存量恐無法消化如此突如其來的訂單，因此政府喊出的補助800台大型農機恐怕是難以達標。

(中時 )