夜市抵用券 朱：經濟效果非常有限 13:122019/10/29 中時 黃福其 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 朱立倫上午與國民黨立委費鴻泰同框直播喝咖啡，接受媒體訪問。（朱立倫辦公室提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院要加碼發放400多萬張夜市抵用券，被學者認為是綁樁；前國民黨主席朱立倫上午說，一次性的抵用券對財政是非常大的負擔，在經濟的效果上卻非常有限，台灣現在需要的是可長可久的政策，如何讓店家、商家有更好的生意，而非一次的抵用券，要探討如何吸引更多有消費能力的觀光客，而不是像一次的抵用券一次消費完，台灣需要一個有願景、而非造成經濟負擔的政策。 朱立倫上午與國民黨立委費鴻泰同框直播喝咖啡時，對夜市抵用券發表現法。 ＃朱立倫＃夜市抵用券＃費鴻泰 投票》民心或民調，何者是總統大選勝出關鍵？ (中時 ) #抵用券 #夜市 #朱立倫 #經濟 #政策 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市秋冬遊 加碼1100元抵用券 04:102019/10/25 生活新聞 韓承諾送學生出國 朱立倫肯定：會倍增、擴大辦理 13:282019/10/28 政治 夜市抵用券花蓮東大門受益最大 政院計畫再發4百萬張 15:122019/10/28 政治 年底前1000萬張夜市券發好發滿 學者批撒5億綁選票 04:102019/10/29 政治要聞 再發抵用券 韓辦批治標不治本 04:102019/10/29 政治要聞 加碼抵用券 攤商期待又怕受傷害 04:102019/10/29 政治要聞 住房率增2成 民宿業盼消費點擴大 04:102019/10/29 政治要聞 寧夏夜市什麼最好吃？行家揭這幾樣完勝士林 11:102019/10/29 生活 葉元之批夜市抵用券：騙選民的選舉操作 12:082019/10/29 政治 韓「白胖」說 朱立倫：是幫侯友宜抱屈 13:002019/10/29 政治 政治熱門新聞 韓國瑜彰化造勢空拍圖 讓韓黑全都嚇傻！ - 政治 熱呼呼的民心 名嘴傻：韓國瑜這數字是蔡兩倍 - 政治 韓國瑜彰化造勢椅子空一半？挺韓網紅曝原因 - 政治 韓參訪南瑤宮主委沒到場 支持者旗海飄揚高呼凍蒜 - 政治 韓市政0分？高雄人一張圖神打臉 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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