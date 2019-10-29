行政院要加碼發放400多萬張夜市抵用券，被學者認為是綁樁；前國民黨主席朱立倫上午說，一次性的抵用券對財政是非常大的負擔，在經濟的效果上卻非常有限，台灣現在需要的是可長可久的政策，如何讓店家、商家有更好的生意，而非一次的抵用券，要探討如何吸引更多有消費能力的觀光客，而不是像一次的抵用券一次消費完，台灣需要一個有願景、而非造成經濟負擔的政策。

朱立倫上午與國民黨立委費鴻泰同框直播喝咖啡時，對夜市抵用券發表現法。

＃朱立倫＃夜市抵用券＃費鴻泰

(中時 )