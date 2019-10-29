陳美鳳第7次帶領《美鳳有約》來到日本青森，促進觀光的程度讓青森縣縣長頒發感謝狀贈予她與製作團隊，逗趣的縣長在贈予儀式上詢問她：「妳願意嗎？」陳美鳳妙回：「我願意。」綜藝效果十足，讓現場笑彎腰，還讓她直呼，「太可愛，怎麼頒感謝狀像是結婚證書？」

陳美鳳笑說：「出國出到拿獎狀，原來就是這樣」她為台灣民眾帶回許多青森美景與當地特色，秋天賞楓葉、春天賞櫻花、冬天雪中散步，在極冷的冬天體驗特殊的「地吹雪」、夏天則參與青森當地習俗祭典「睡魔祭」，一年四季都來過青森的她，笑稱閉著眼睛都知道青森的路怎麼走。這次外景有另類單元，在蘋果盛產地的青森縣「蘋果公園」，與當地的瑜珈老師合作，在蘋果樹下「快樂做瑜珈」，被問及怎麼用這麼特別的單元來介紹青森，她說：「在青森一步一蘋果眾人皆知，來青森呼吸一口空氣都有滿滿的蘋果香，運動的時候大量呼吸，吸一口氣肺就像是洗蘋果浴，這才是頂級享受。」

陳美鳳在青森蘋果樹下做瑜珈。（民視提供）

陳美鳳坦言自己也是第一次在戶外做瑜珈，還在結實累累的蘋果樹旁，她透露保養身材的秘訣，就是保持身材軟Q，凹來折去的瑜珈是她維持曲線的小秘密。除了工作之外，她透露想來青森就自己找朋友偷偷「揪團」來，因為主持節目熟知旅遊資訊，要用力享受單身生活，無憂無慮到處玩。

(中時 )