網友臉書發文。(圖/翻攝自臉書「反1450公社」)

外界普遍認為，國民黨總統參選人韓國瑜支持者以年長者為主，在年輕選民支持度上相對弱勢，與總統蔡英文相形對比。網友指出，有年輕韓黑打算陷害挺韓長輩吃下「油魚」，好讓他們明年無法去投票。消息一出，讓韓粉社團譁然。

網友在臉書社團「反1450公社」轉貼文章表示：「來看看韓黑小朋友一小部分的惡行吧，這就是台灣年輕人！目前372個讚、17個噓，令人堪憂。」更呼籲韓粉們「看看就好別進去辱罵，要發言的話請慎選用詞避免觸法。X哈姆特侮辱謾罵是滿容易被告的。」

分享文章標題《教你如何讓長輩無法出門投票》，作者宣導同儕只要讓家中長輩吃下貌似鱈魚的「油魚」，就能陷害長輩腹瀉以致無法去投票。原來因油魚含有40%人體無法分解吸收的蠟酯，吃下腸胃將受到刺激而「排油」，此外更可能引發噁心嘔吐等症狀。

文章一出，不少韓粉看不下去，痛批：「下面甚至有小朋友說直接偷身分證就好！」但也有人提醒：「我懷疑這是1450裝成年輕同儕，在那邊惡搞，邊暗示年輕人可以因為叛逆，而無極限的做出一些將來一定後悔的事！年輕人的心或許有的很皮，但不致於會傷害自家長輩，而這篇文章，有教唆犯罪的事實，檢調單位應該積極介入調查。」

(中時電子報)