徐薇淩希望拋開外界期許，在場上不要多想，盡力打好每一球。(鄭任南攝)

2019台灣裙襬搖搖LPGA錦標賽本周四起在林口美麗華球場點燃一場美麗的戰爭，今天代表地主選手出席開賽記者會的徐薇淩，表示在充滿熟悉語言的環境下比賽，比國外來得舒服，也很開心收到大家對她的期許，下場會盡力去打好每一球。

徐薇淩在去年裙襬搖搖賽事前三回合打完站上領先位置，可惜最後一回合被後面追兵趕上，未能留住冠軍，今年再度挑戰，她表示：「心情上蠻期待的，去年我在這站比賽狀況不錯，今年很開心再回來參賽，也感謝大家對我的期許及肯定，但下到球場，我就是把一切看法拋在腦後、不去多想，帶著過往參賽經驗去打每顆球。」

結束賽前記者會後，徐薇淩今天也會下場練個九洞球，計畫是從後九洞來找感覺，對於美麗華球場，她認為前九洞風向影響不大，後九洞有比較多風向的東西要思考，「而且在這裡必須打得相當有耐心，3桿洞有蠻多大型沙坑，會以比較保守的方式去打。」

(中時電子報)