三重警攻堅流動職業賭場，警逮33人賭資50餘萬。（翻攝照片／戴上容新北傳真）

46歲張姓男子經營流動性職業賭場，28日晚間10時許選擇在三重三和路一段巷內民宅開賭，找來近30名賭客，在一樓直接玩起天九牌，警方接獲線報埋伏多時，隔日凌晨4時許見時機成熟遂埋伏攻堅，將現場33人帶回偵辦，並查扣抽頭金8萬元、賭資50餘萬等證物，訊後依賭博罪嫌送辦。

三重偵查隊長鄭偉豪表示，天九牌職業賭場為機動性質，平日流竄於二重疏洪道萬善同祠堂、三重及蘆洲市區等地，警方掌握線報，業者欲於28日臨時到三重利用民宅設置職業賭場開賭。

鄭偉豪表示，三重所、光明所28名警方同仁在三和路民宅周遭埋伏，從昨日9時許埋伏到29日凌晨4時許才攻堅進入，警方共查獲賭場老闆員工3人、賭客30人，初步查扣賭資51萬7千300元、45萬籌碼，賭具天九牌一副、骰子91顆，無線電一隻。

鄭偉豪指出，賭場疑知曉警方掃賭專案時間，業者直到凌晨才開始營業，30名賭客中有3名女子，其餘都是男性，警方訊後將3名賭場業者依賭博罪嫌送辦、賭客則依社會秩序維護法進一步偵辦。

(中時 )