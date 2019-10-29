蔡英文選前趴趴走，搶在月底高雄市長韓國瑜走訪桃園前，29日先來固票，結束桃園農改場大型農機具應用發表會後，隨即趕往楊梅區農會，與當地青農座談，除了大開農業政策支票，稱要推出農民退休制度，也不忘要台下農民多多支持在地立委參選人黃世杰。

走訪楊梅客家庄，蔡英文也不忘秀一句客語的大家好，試圖拉近與客家鄉親距離。此次楊梅區農會召集地方農友，並由民進黨籍立委參選人黃世杰代為發聲，反映青年農友到國外參展經費的問題。

「楊梅農產什麼都有、什麼都棒。」蔡英文首先大讚楊梅農產讓她大開眼界，並表示台灣農業將走向現代化、專業化，目前台灣的農產業賣到中東、東南亞，甚至連芭樂都首度進口到美國。

蔡英文強調農產業要開發多元市場，立足全世界，至於黃世杰反應的參展問題，蔡英文笑說鄭文燦是第一名的市長，市長到中央部會爭取補助「沒有人不敢不接他電話」，希望政府各項政策能鼓勵年輕人走入農業，透過補助降低生產成本，穩定提升農業發展。

此外，蔡英文也宣布將規畫農民退休制度，目前農友們退休後可領老農津貼，下一步政府要推出農民退休制度，讓退休後的農民跟勞工或是公務員一樣，都有年金可領。

(中時 )