網友分享。（圖片摘自李四川後援會臉書）

國民黨總統參選人韓國瑜近來民調深陷崩盤危機，但是，韓不論是街頭民調，或是下鄉造勢，其盛況空前，都讓人感受到一股詭譎的情形，就是民調和民意呈現巨大差距！對此，有醫師以自己看病的角度，認為病人看病都有步驟、檢測和稽核，而韓民調會如此低的原因，簡單說，就是第一，沒有稽核。第二，沒有民調過程，只有民調結果。

有網友在臉書粉專《李四川後援會》上，分享一篇一位醫師如何從醫學的角度，來檢測韓國民下滑的原因。該醫師表示，她本身是韓國瑜的支持者，近來基於某種目的，積極投入「人性研究計畫」，也就因為投入，她才深深感受自己和其他支持韓的庶民們的焦慮和混亂。她直言，2019關於總統大選的民調，已經讓全民傻掉。

該醫師指出，由於媒體資源的不公，和媒體名嘴的操作，韓遭受到慘烈修理，庶民得到的羞辱也不遑多讓。相信屬於韓的支持者的人，必定心有戚戚焉。現在最大的混亂就是來自於民調結果。在這幾個月的觀察民調經驗，只有國民黨的初選，因為公平公開得以取信韓的支持者，並非結果韓勝出，而是過程中的透明。但相對的，各種各類的民調，結果出爐總是挑戰著兩營和支持者的神經。民調的功用，是為了了解選情的部分狀況，但目前的民調，卻讓整個狀況更混亂。

該醫師列舉四個最大讓人「混亂」的問題點，也是讓韓粉無法相信韓國瑜民調落後的原因： 第一，民調結果小英大勝，勝到如同近親所言，「韓還選什麼？」第二，韓的造勢，萬民相挺，眼見為憑，不得不信。但民調為何狂輸？第三，在挺韓的媒體，中天加上其他自媒，永遠聽到的是民怨沸騰。收視收看的民眾，數目都遠超過其他媒體，但韓在民調上還是狂輸？第四，小英所到之處，民眾稀少，或經過安排。但持續大勝的民調結果幾乎可以宣告當選。以上四點，如果有覺知的人民，應該都要「傻掉」了。

為何會有這樣的結果？該醫生舉自己看診為例指出，當病人有症狀或疾病，對自己的健康狀況不解，前往醫院就醫求解，初步醫師會決定需要做哪些檢測，如抽血或驗尿。接著由檢驗單位執行，醫師再根據檢驗結果來判讀，是否可以由結果來推斷病人的狀況可以得到解答。

該醫師表示，每個處理步驟，都需要「稽核」，稽核的目的，希望「正確」。正確的結果，有助於解答困惑。另外需要「稽核」的原因，就是「人」的因素。只要有「人」的存在，就會有「人謀不臧」。簡單說，就是第一，沒有稽核。第二，沒有民調過程，只有民調結果。

該醫師感嘆，但更傻的，生活在這裡的大多數人，包括民嘴，包括庶民，都還在討論結果，根據結果進行更多的分析，根據結果提出更多的建議。於是，台灣的日常，持續動盪，所以，大家都一起傻掉了！

(中時電子報)