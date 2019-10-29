在「更好買」、「更好賺」、「更好玩」三大策略下，LINE 購物宣布自29日起至11月11日止串聯旗下LINE 購物、LINE 品牌名店、LINE 旅遊、LINE 酷券、LINE 官方嚴選等五大平台並與台灣綜合電商、海外購物平台結盟組成超強聯盟推出「1111全球狂購節」！LINE購物的 AI 智慧比價搜尋將協助用戶在高達3,000萬個購物品項中更精準找到適合的商品。「1111全球狂購節」期間的各式限定優惠活動，包括明日起每天推出高額LINE POINTS點數回饋的「超級夥伴日」與大放送20萬點LINE POINTS的「超級比價王」挑戰。不同優惠活動將一路舉辦至11月11日，活動期間預計將狂灑上千萬 LINE POINTS 點數，連續14日驚喜彩蛋不間斷，讓用戶買到就賺到！

洞察行動電商大數據！仰賴搜尋成關鍵 消費者更有主導性網路購物行為主要透過搜尋找出最便宜、最適合的商品，根據 LINE 購物上線近2年累積的交易資料分析顯示：（1）超過8成的用戶喜歡在擁有眾多商品的平台上多方比價後再行動，比價後交易成功的比例也相對更高；（2）網路購物的搜尋更以夜間、睡前及通勤的時間尤為活躍（3）用戶亦受到時事、議題、新品等因素即時觸動搜尋以獲取購物靈感下單；（4）此外，LINE 購物發現，越臨近雙11買氣越旺，10月起用戶在 LINE 購物上的商品搜尋均值與今年1至9月均值相比已暴增6成，預計將在雙11當日到達最高峰。綜觀以上，台灣用戶現在更常利用零碎時間進行商品搜尋與線上交易，購物時間變得更彈性更即時，因此精確、迅速的搜尋、比價功能在購物環節中掌控了最重要的購買意願。

雙11最佳戰友！AI智慧搜尋千萬筆商品 一鍵精準找出最低價為讓用戶在最短時間內找到最適合的商品，LINE 購物多方優化消費者的搜尋體驗，其中 AI 智慧比價搜尋功能持續累積大量的學習數據，讓用戶在每次搜尋後皆能提高未來搜尋時的精確度，減少不必要的搜尋結果，並提供最適合的商品排序與個人化推薦，加乘商品點擊數及熱銷排行，協助用戶找到真正需要且時下熱門的商品。考量用戶也會使用電腦網購，LINE 購物在 Chrome 擴充功能比價插件「LINE購物賺點小幫手」，整合超過400多家購物網站，用戶在瀏覽網站或是於搜尋引擎查找店家或商品時，可即時於頁面確認可享有之 LINE POINTS 點數回饋，讓用戶點在雙11活動期間不漏接任何優惠訊息。

LINE 購物「1111全球狂購節」從今年10月29日開始一路到11月11當日推出優惠活動，優惠逐日遞增，預計至雙11當日引爆至最高點！首波主打包含10月29日至11月4日推出「超級比價王」熱搜字挑戰，答對即可參加抽獎，LINE 購物將大放送20萬點LINE POINTS！10月29日至11月10日上線之「超級夥伴日」於每日限定平台夥伴優惠，限時加碼最高LINE POINTS 10%點數回饋；此外亦推出如許願點一下抽 1元iPhone 等多項好康活動，好買也好玩。

(工商 )