鄭宏輝（中）29日發表「體育之路我幫你顧，強化運動員培訓輔導」政見。（陳育賢攝）

鄭宏輝29日發表「體育之路我幫你顧，強化運動員培訓輔導」政見。（陳育賢攝）

鄭宏輝（左四）29日發表「體育之路我幫你顧，強化運動員培訓輔導」政見。（陳育賢攝）

長期關心體育人才培訓的新竹市立委參選人鄭宏輝，29日發表「體育之路我幫你顧，強化運動員培訓輔導」政見，提出體育3大政策，包括建立區域培育體系、運動科學協助訓練、輔導選手職涯規畫，射箭國手譚雅婷、林詩嘉更現身說法，分享訓練的甘苦。

譚雅婷與林詩嘉為新竹市知名射箭好手，在體壇上發光發熱，多次代表台灣出國比賽，但體育之路上仍遇上不少挫折。林詩嘉表示，她曾在2017年底受傷，影響她爭取代表資格，讓她感到很沮喪，甚至一度想放棄射箭之路，最終在其教練鼓勵之下才能繼續下去。

現在她同時具備選手與教練雙重身分，她感謝鄭宏輝關心體育人才的職涯，希望未來台灣能在訓練輔導上給予運動員更多協助。

鄭宏輝表示，運動員的專長不應該成為生涯發展的限制，近幾年政府在體育選手整體養成、發展上有所改革，也持續加碼體育預算，台灣體育整體進步有目共睹，但仍常有運動員因為受傷衝擊到運動生涯，或者退休後無法在相關領域發揮所長的問題。

他要提出體育3大主張照顧優秀體育人才，包括「建立以區域為本的培訓體系」，鄭宏輝說，目前台灣的體育人才培育缺乏整合，部分冷門運動缺乏資源，必須建立一貫化的培訓制度，由地方政府、各級學校、民間體育團體共同合作協力，建立涵蓋各項運動的培育體系，「所有的運動項目都不該有孤兒」。

其次是「建立科學訓練機制」，結合大專院校運動科學系所，為培育建立1套科學訓練方法，並購置科學訓練相關設備，降低運動員運動傷害機率。

他以日本的國立科學運動中心為例，他們在訓練中導入運動醫學、運動科學，並讓運動員接受專業的運動醫學診斷與治療。

最後是「主動輔導運動員生涯規畫」，運動員除了教練、家長以外，缺乏專業諮詢管道，體育署應建立專責單位，為提供運動員提供專業的輔導，協助運動員生涯規畫及媒合職涯出路。

(中時 )