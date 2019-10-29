根據最新民調顯示，蔡總統支持度比國民黨總統參選人韓國瑜多12個百分點，但韓對民意體察程度比蔡多11個百分點。前國民黨主席朱立倫對此表示，「現在是拚逆轉勝的機會點，不要犯錯、要不斷得分」，看起來蔡英文民調已經到了屋頂，蔡一直無法突破這個屋頂，就表示民眾對執政黨心中有非常多的不滿，作為在野黨、挑戰者，就是要知道如何把民眾的不滿，轉化為選票。

朱立倫強調，國民黨目前除了要團結凝聚共識，也要提出好的政見、好的政策，同時讓民眾看到未來的希望，包括韓國瑜、韓團隊、立委都要更努力，選戰還有2個多月，「以棒球來比喻，就是最後還有2、 3局，這是國民黨最後拚逆轉勝的機會」，所以要全力加油努力，自己不要犯錯，不斷得分爭取選民支持，就有機會翻轉。

但國民黨的政黨、立委支持度雖領先民進黨，近期卻出現支持度趨勢下滑，被質疑「母雞」力道不夠。對此，朱立倫為韓國瑜緩頰說，他們可能都要努力，最重要是每個立委都要在基層紮根，但他看到一個結果就是，國民黨的政黨支持度、區域立委支持度，目前都是高於民進黨，所以在這點要堅定信心，更要加強力道。

對於吳敦義、韓國瑜及朱立倫各自輔選，是否各別苗頭？朱立倫說，完全是見縫插針，國民黨大方向是一定要團結，然後分進合擊，很多人就會支持總統及立委候選人。朱說，「大家關心的是否跟著韓市長一起到處競選？」只要有機會，順其自然，大家就會在一起；在這個過程，分進合擊是非常重要的，都集中在一起，不是最好的策略。

至於李佳芬明天到新北、韓國瑜到桃園，朱是否會與兩人合體？朱立倫說，兩地的立委候選人會安排行程，他按照自己步驟，只要有機會在一起，就順其自然，不會刻意安排；但一定是順其自然，只要分進合擊，就能發揮最大戰力及最好的效果。

朱立倫近期積極替各選區立委輔選，今天上午與國民黨立委費鴻泰同框直播喝咖啡，接受媒體訪問。

(中時 )